Adalet Bakanı ile HSK üyeleri arasında müfettiş krizi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) 5 Haziran'da yapılan toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile HSK üyeleri arasında müfettiş ataması gerginliği çıktığı öğrenildi.







DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Bakanlıktan gelen listedeki isimlere kurul üyelerinin karşı çıkarak kararnameye almaması Bakan Tunç'un tepkisini çekti.





HSK üyelerinin toplantı öncesinde kurula alınacak yaklaşık 40 müfettişin isimlerini belirleyerek imza için Bakan Tunç'a gönderdiği belirtiliyor.





GERGİNLİK NASIL TIRMANDI?

HSK, 5 Haziran 2024 tarihinde bu isimler sebebiyle son dönemin en gergin toplantılarından birini yaptı.





Tunç'un Adalet Bakanlığından gelen isimlerin kararnameye alınmamasına sert tepki gösterdiği ve bunun yanında üyelerin kararnameye yazdığı bazı isimleri eleştirdiği belirtildi. Tunç'un kurulun hazırladığı kararnameyi "yok hükmünde" olarak nitelendirdiği ifade edildi.





Bu eleştirilere sessiz kalmayan bazı kurul üyelerinin de Adalet Bakanı Tunç'a yanıt verdiği ve toplantıda gerginliğin tırmandığı bildirildi. Kaynaklar, toplantıda Bakan Tunç ile Kurul arasındaki iplerin tartışma sırasında kopma noktasına kadar geldiğini anlattı. Tunç'un halen atama kararnamesini imzalamadığı dile getiriliyor.





'TUNÇ'UN İSTEDİĞİ İSİMLER ALINDI, YARDIMCISI VETO YEDİ' İDDİASI

Buna karşılık kararnameye Tunç'un istediği bazı isimlerin müfettiş olarak alındığı belirtilirken asıl krizin Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın gönderdiği isimlerden kaynaklandığı ifade edildi. HSK'nin Bakan Yardımcısı Can'dan gelen listedeki isimleri kararnameye almadığı bildirildi.





Toplantıda kararnameye son şeklinin verildiği ancak halen Bakan Tunç'un imzalamaması nedeniyle HSK'ye müfettiş alımının gerçekleşmediği belirtildi. Bakanlık kaynakları ise kurul toplantısında böyle bir gerginliğin yaşanmadığı, zaman zaman kurulda farklı görüşlerin olmasının doğal olduğunu bildirdi.





MÜFETTİŞLER NEDEN ÖNEMLİ?

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı görev yapan müfettişler, kurulun aldığı kararı uyarınca hâkim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaları yürütüyor. Müfettişler, bunun yanı sıra belli aralıklarla hâkim ve savcıları da denetleyerek haklarında kurula rapor hazırlıyor. Müfettiş olarak atanabilmek için yargıda en az beş yıl başarıyla görev yapmak şartı aranıyor.





Adalet Bakanı da HSK Başkanı sıfatıyla HSK Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma yetkisine sahip. Müfettişlerin görev yaptığı Teftiş Kurulu da yasaya göre HSK Başkanı'nın "gözetiminde" görev yapıyor.