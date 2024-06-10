Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da seçim şoku sürüyor: İspanya'da hükümet ortağı lideri de istifa etti /10 Haziran 2024 20:52

Avrupa'da seçim şoku sürüyor: İspanya'da hükümet ortağı lideri de istifa etti

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İspanya'daki ayağında yenilgi alan, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının lideri Yolanda Diaz partisindeki genel koordinatörlük görevinden istifa etti.

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İspanya'daki AP seçimlerini, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) 4 puan önünde ana muhalefetteki merkez sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazanırken, seçimlerde oy oranı düşen ve beklentileri karşılayamayan Sumar'dan istifa geldi.

İSTİFA ETTİ
Sol ve komünist görüşlü yaklaşık 20 siyasi partinin katılımıyla 2023 yılında kurulan Sumar'a liderlik eden Yolanda Diaz, AP seçimlerinde aldıkları yenilgide kendisinin sorumluluğu olduğunu açıklayarak genel koordinatörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Son seçimler ayna görevi gördü. Vatandaşlar ne oy verirken ne de oy vermemeye karar verirken hata yapıyor. Bu durumda sorumluluk benim." diyen Diaz, nerede hata yaptıklarını iyi bir şekilde teşhis ederek, gereken siyasi adımları atmalarının önemine işaret etti.

Diaz, buna rağmen Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?
Sumar, AP seçimlerinde 808 bin 142 oy almış (yüzde 4,56) ve sadece 3 parlamenter çıkarmıştı.

Bu ittifakta yer alan İspanya'nın köklü komünist partilerinden Birleşik Sol, AP'ye temsilci gönderememişti.

Sumar ilk kez katıldığı Temmuz 2023'te İspanya'daki genel seçimlerde yüzde 12,33 oranında oy almıştı.

İspanyol basınında yapılan yorumlarda, "PSOE ve Sumar ittifakının Kasım 2023'te kurduğu azınlık koalisyon hükümetinin AP seçimlerinden yara aldığı ancak şimdilik ayakta kalabileceği" belirtiliyor.

Ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin dışarıdan desteğini alan koalisyon hükümetinin geleceği için yıl sonuna doğru yapılacak müzakerelerde 2025 bütçesinin Meclis'ten geçirilmesi hayati önem taşırken, bütçenin kabul edilmemesi halinde erken seçimin gündeme gelebileceği görüşü ağırlık kazanıyor.


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