IMF ve Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 'alışılmışın dışında' ziyaret!

IMF heyetinin ziyaretinin tüm üye ülkeler için yapılan yıllık rutin ‘4. Madde’ ziyareti olduğu öğrenildi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Dünya Bankası heyetinin ‘başkan yardımcısı düzeyinde ve alışılmışın dışında’ olması dikkat çekti. Kalabalık IMF heyeti, de farklı uzmanlık alanlarından 12 kişiden oluşuyor.
Dünya Bankası heyetinin döndüğü, IMF heyetinin temaslarının bu hafta da sürdürdüğü belirtiliyor.
IMF Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki heyette, Agustin Roitman, Farid Boumediene, Jiaxiong Yao’nun da bulunduğu 12 kişi yer alıyor.