Samanyolu Haber /Gündem / Teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi /11 Haziran 2024 16:24

Teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı tahliye edildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliye edildi.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, geçtiğimiz aylarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bir teleferik kazası meydana gelmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hâkim karşısına çıkan, dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmıştı.

Kaza üzerinden 2 ay geçmesinin arından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

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