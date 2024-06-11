Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İşte üçlü zamda masadaki rakamlar

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.





6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04





Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.





Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.





En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 TL civarında olabileceği hesaplandı.





Temmuz zammı sonrası en yükseği 18 bin TL olarak uygulanan emekli promosyon kampanyalarının 20 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor.





Bankaların promosyon tutarları 4 maaş dilimine göre farklılık gösteriyor. Bu maaş dilimleri geçtiğimiz Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından '10 bin liranın altı', '10 bin-14 bin 999 lira arası', '15 bin-19 bin 999 lira arası' ve '20 bin lira ve üzeri' şeklinde olmak üzere yeniden belirlendi. Emekliler, dul ve yetimler, maaşlarının denk geldiği dilim için belirlenmiş promosyon tutarını alabiliyor.





Emekli ve memur zammının kesinleşmesine 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.Gerçek Gündem'den aktarılan habere göre Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürerken, bazılarının alacağı ödemeler Temmuz'la birlikte daha da artacak. Sabah gazetesinden Mete Dirice'nin haberine göre, Temmuz'da aylıklara yansıtılacak zam, pek çok emeklinin, dul ve yetimin promosyonunu da yükseltecek.6 aylık enflasyon: Yüzde 25,866 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,866 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,446 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi 2024 Ocak döneminde yüzde 49,25'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Bununla beraber özel bankaların müşteri kazanma iştahı arttı. Promosyon kampanyaları 18 bin TL bandına kadar yükseldi. Asgari emekli promosyon tutarı maaşa göre 8 ila 12 bin TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.Temmuz'da emekli aylıkları artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak zam oranı yüzde 25, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 20 seviyelerinde bekleniyor. Bu zam ile pek çok emekli, dul ve yetime bir üst maaş diliminin promosyon tutarından yararlanma yolu açılacak.