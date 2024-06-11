Biden'ın görüntüleri korkuttu: Bir dakika boyunca dondu kaldı

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden'ın dün düzenlenen bir etkinlikte çekilen görüntüleri panik yarattı.ABD'nin Ulusal Özgürlük Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte Biden, birçok ünlü ismin katıldığı konserleri ve canlı performansları davetlilerle birlikte izledi.2020'de Minnesota'da polisin saldırısı yüzünden yaşamını yitiren George Floyd'un ağabeyi Philonise Floyd'un da katıldığı etkinlikte Biden canlı performans sırasında bir anda dondu kaldı. Etrafındakilerin dans edip, ritmik hareketler yaptığı sırada Biden'ın hareketsiz kalması şaşkınlık yarattı.ABD medyası Biden'ın sağlık sorunları yaşıyor olabileceğini iddia etti.Etkinlikte Gladys Knight, Patti LaBelle, Doug E. Freshand ve Kirk Franklin gibi isimler yer aldı.