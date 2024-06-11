Fidan Rusya'da Lavrov ile görüştü

DW Türkçe'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS Plus oturumuna katılmak üzere gittiği Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.



Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ele alındığı bildirildi.



Fidan'ın "Türkiye açısından önemli olan ekonomik konuları" gündeme getirdiği öğrenildi. Görüşmede Gazze'deki son durum da değerlendirildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Orta Doğu ve Güney Kafkasya'daki durum da dahil olmak üzere, uluslararası gündemin ana konularına değinilen görüşmede Lavrov'un Fidan'a Rusya'nın BRICS'teki öncelikleri hakkında bilgi verdiği belirtildi. Ayrıca görüşmede Ukrayna konusunda Rusya'nın temel değerlendirmelerinin de ele alındığı kaydedildi.



Öte yandan Kremin Sözcüsü Dimitri Peskov Bakan Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceğini açıkladı.