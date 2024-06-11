Uçağı kaybolmuştu: Başkan yardımcısının cansız bedeni bulundu

Malavi'de Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ile beraberindeki dokuz kişiyi taşıyan uçağın enkazı bulundu.



Malavi Savunma Kuvvetleri’ne ait uçağın pazartesi sabahı başkent Lilongwe'den ayrıldıktan sonra radardan çıktığı bildirilmişti. Havacılık yetkililerinin uçakla iletişim kuramaması üzerine arama kurtarma operasyonu emri verilmişti.



Başkan Lazarus Chakwera, 10 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüten 51 yaşındaki Chilima ve beraberindekilerin uçak kazasında öldüğünü açıkladı. Kazada kurtulan olmadığı bildirildi.



POTANSİYEL ADAY OLARAK GÖRÜLÜYORDU



Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde potansiyel aday olarak görülen Chilima, 2022 yılında yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı.



Ancak bir mahkeme, savcılığın davanın durdurulması için yaptığı başvurunun ardından geçen ay Chilima hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını düşürmüştü.