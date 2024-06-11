Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Bahçeli'nin paylaşımı gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımı gündem oldu.



Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle, ibretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız doğal olarak herkesle görüşebilir, konuşabilir, dinleyebilir, bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur" dedi.



Öte yandan Bahçeli'nin taktığı yüzük de dikkat çekti. Yüzükte "Allah bana yeter" ifadeleri yer aldı.



Bahçeli, yüzüğünün yer aldığı fotoğrafı kişisel Instagram hesabından da paylaştı.



Bahçeli'nin yüzüklü paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi yapılan paylaşımın manidar olduğu yorumları yapıldı.



18 YIL SONRA İLK KEZ



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP'ye iadeiziyarette bulunacak.



Erdoğan en son 2006 yılında CHP genel merkezine gitmişti.



Erdoğan, CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.