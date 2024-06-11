Samanyolu Haber /Gündem / Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı /11 Haziran 2024 14:56

Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

Ankara’da bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

BirGün'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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