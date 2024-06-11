Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



E.Ç. idaresindeki 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde Selahattin Bulut'un kullandığı 34 FA 3602 otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ç'nin yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.