Kulis: Görüşmede Erdoğan'dan Akşener'e dikkat çeken soru

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir araya geldiği sürpriz görüşmeye ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları bugünkü köşe yazısından aktardı.



Gazeteci Nuray Babacan, görüşme sonrası gün yüzüne pek çıkmayan tek anekdot olduğunu dile getirerek Erdoğan'ın Akşener'e “Sizce seçimi neden kaybettik?” diye sorduğunu yazdı.



Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



"AKP kulislerinde, Erdoğan-Akşener buluşması konusunda yazılıp çizilen onca iddianın aksine herhangi bir teklifin olmadığı, Akşener’in herhangi bir talepte bulunmadığı net şekilde anlatılıyor. Randevunun zaten diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla yapıldığı dile getiriliyor. Bu görüşmeden pek gün yüzüne çıkmayan tek anekdot ise Erdoğan’ın Akşener’e "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusu olabilir. Nezaket sözcüklerini geçersek Akşener’in ekonomik krizden başlayıp, emekli ve dar gelirlilerin sorunlarına ilişkin kısa bir perspektif çizdiğini söyleyebiliriz.



İZLEMEK GEREKİR



Ancak bu görüşmenin içeriğinden çok, bundan sonrası için ne anlam taşıdığı daha önemli olabilir. Yeni bir Sinan Oğan vakası demek abartılı olabilir ama Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte Akşener ve kendisine yakın duranlara, ihtiyaç oldukça başvuracağı anlaşılıyor. Görüşmenin anlamlandırılması için bundan sonraki gelişmelere bakmak gerektiğini söyleyenler çoğunlukta."