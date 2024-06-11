Samanyolu Haber /Gündem / Akılalmaz olay! Ambulansın önünü kesip içinde hasta var mı diye kontrol ettiler /11 Haziran 2024 10:59

Akılalmaz olay! Ambulansın önünü kesip içinde hasta var mı diye kontrol ettiler

İstanbul'da siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı göstermek zorunda kaldı.

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Kadıköy Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.
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