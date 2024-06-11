Noam Chomsky'den kötü haber

Son iki yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı. Chomsky'nin öğrencisi ve eski asistanı Bev Stohl, 95 yaşındaki düşünürün yürüme ve konuşma kabiliyetlerini kaybettiğini ve hayatının geri kalan döneminde kamuoyuna seslenmesinin zor olduğunu söyledi.



BirGün'de yer alan habere göre Chomsky'nin sağlık durumuna ilişkin ilk tartışmalar, Stohl'un şubat ayında Reddit Forumu'nda paylaştığı mesajla başladı. Aynı zamanda 2022'de yayımlanan 'Chomsky ve ben' kitabının yazarı olan Stohl, Chomsky'nin kendisine gelen aramalara ve maillere yanıt vermemesiyle ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirterek sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.



Bunun üzerine İngiltere merkezli Media Lens'in Facebook'tan paylaştığı mesajda, bugüne kadar Filistin'e destek veren açıklamalarıyla bilinen Chomsky'nin İsrail'in katliamlarıyla ilgili açıklama yapmamasının, sağlık durumu açısından endişe verici olduğu aktarıldı.



Bunun üzerine Reddit'teki mesajını güncelleyen Stohl, şu ifadeleri kullandı:



"Konuşma yeteneği henüz açıklayamadığım faktörler nedeniyle karmaşıklaşıyor. Bir ay önce görüştüğüm akrabam onu ??ziyaret ettiğinde iletişim kurmadı. O, ayakta durabilen biri değil. Bunun ne kadar süreceğinden emin değilim. O acı çekmiyor."



Stohl, Chomsky'nin ailesinin daha fazla bilgi paylaşılmasını istemediğini de sözlerine ekledi. Chomsky'nin ailesi, konuyla ilgili kendileriyle iletişim kuran TIME Dergisi'ne de konuşmadı.



Chomsky, yaklaşık 1 yıldır kamuoyu önünde herhangi bir konuda konuşmadı.



NOAM CHOMSKY KİMDİR?



Avram Noam Chomsky, 1928'de Philadelphia'da Yahudi bir göçmen ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) kadrosuna 1955'te katılan Chomsky, modern tarihin en çok atıf yapılan akademisyenlerinden biri oldu ve 2002'de emeritus profesör unvanını aldı.



Chomsky, dilbilim alanında devrim yaratmasıyla tanınsa da, daha geniş çevrelerce önde gelen bir savaş karşıtı aktivist ve üretken bir sosyal ve siyasi yorumcu olarak tanındı, kapitalizm ve Amerikan emperyalizmine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.



Web sitesindeki biyografisinde kendisini 'anarşist, anarkosendikalist ve sosyalist' olarak tanımlayan Chomsky, 2005 yılında küresel çapta yapılan bir ankette Richard Dawkins ve Umberto Eco'nun önünde 'Dünyanın en önemli entelektüeli' seçildi.



Son röportajını Haziran 2023'te veren Chomsky, “Kendi mezar taşınıza kendi başlığınızı yazabilseydiniz: 'Burada Noam Chomsky yatıyor' cümlesinin devamına ne yazmasını isterdiniz?" sorusuna “Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı" diyerek yanıt verdi.