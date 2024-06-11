Samanyolu Haber /Gündem / Schengen vizesine başvuracaklar dikkat: Zam geldi /11 Haziran 2024 10:43

Schengen vizesine başvuracaklar dikkat: Zam geldi

Avrupa Komisyonu'nun kısa bir süre önce Schengen vizelerinin fiyatına yapılan zam bugün uygulanmaya başlandı. Bugünden itibaren vizeye başvuracak kişiler zamlı fiyattan vize başvurusu yapacak.

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Son dönemde Türkiye'de gündem olan Schengen vizesinde yeni bir gelişme yaşanıyor...

Son aylarda hem vize randevusu konusunda hem de vize reddi konusunda çok büyük sıkıntıların olduğu Schengen vizesinde bugünden itibaren turistik vize ücretlerine zam geldi.

Avrupa Komisyonu kısa bir süre önce 29 Avrupa ülkesine vizesiz giriş için oluşturulan Schengen vizesinin fiyatlarına yüzde 12 zam yapma kararı almıştı.

Bütün dünyada uygulanacak bu yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Geçen hafta 80 euro olan Schengen vizesi bugünden itibaren yetişkinler için 90 euroya çıktı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için iseyenen 40 euro ise 45 euroya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Son aylarda birçok ülkeden Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar randevu bulunamadığını belirterek tepki göstermişti. Bazı ülkelerin büyükelçilikleri ise iddiaları yalanlayarak yaz tatili yoğunluğunu öne sürmüştü.  

Öte yandan birçok başvuru sahibi ise vize başvurularında ret aldıklarını ya da "şartlı vize" alabildiklerini belirterek sosyal medyadan bu duruma tepki göstermişti.
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