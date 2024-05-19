Samanyolu Haber /Dünya / Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı hakkında açıklama /19 Mayıs 2024 15:45

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, hayati tehlikeyi atlattı.

SHABER3.COM

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Kalinak, Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinde, açıklamada bulundu.

Fico'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kalinak, "Sabah yapılan doktor kontrolü doğrultusunda hastanın hayati tehlikesinin şu anda ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak durumu halen çok ciddi ve iyileşmesi için uzun bir süreye ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda gideceğine inancımız tam." diye konuştu.

Kalinak, Fico'nun yakın bir tarihte başka bir hastaneye naklinin planlanmadığını, halihazırda bunun mümkün olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin hastanenin ilerleyen günlerde düzenli bir şekilde bilgi paylaşacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?
Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.????
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