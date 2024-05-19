Samanyolu Haber /Dünya / İran'da helikopter düştü iddiası: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor /19 Mayıs 2024 18:24

İran'da helikopter düştü iddiası: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikoptere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dini lider Hamaney'in çağrısı üzerine İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikoptere yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kurtarma çalışmaları sürerken, İranlı yetkililerin harekete geçerek acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin, dini lider Ali Hamaney'in çağrısı üzerine acil olarak toplanacağı belirtildi.

İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini ifade ederken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktarmıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Yarı resmi Fars haber ajansı İranlıları İbrahim Reisi için dua etmeye çağırırken, devlet televizyonu da Reisi'nin güvenliği için dualar yayınladı.

'ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN YAPILAMIYOR'
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.
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