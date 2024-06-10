Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’li belediyeye tebrik ziyareti

İmamoğlu “İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, ilçelerden topladığımız bilgilerle, 5 yıllık stratejik planı hazırlamış olacağız. Bu manada sizin bize anlatacaklarınız, yapacağınız sunum değerli. Diliyor ve istiyoruz ki, İstanbul'umuzun her anını, her ilçesinde iletişim içerisinde geçirelim. Döneminizde başarılar dilerim. İstanbul'umuza ve Başakşehir’imize iyi hizmetlerimizin olmasını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımızın da en verimli şekliyle geçmesi dileğimizdir. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu makamında tebrik etti.Kartoğlu ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileyen İmamoğlu, “Allah utandırmasın. Sonuçta seçim bitti, yeni bir 5 yıl başladı. Bu 5 yılın her ilçenin lehine, en güzel işlerde geçmesi temennimiz. Zaten öyle olduğunda, İstanbul'un 5 yılı da hep birlikte daha iyi geçmiş olacak. Bu kapsamda Başakşehir, hem bölge itibariyle hem mevcut konumu açısından da İstanbul'umuzun önemli ilçelerinden bir tanesi. Her ne kadar baktığımızda, son 30 yılın bir ilçesi olsa da geçmiş gelenekleri de var, bugüne dair beklentileri de yüksek. Bu kapsamda iş birliği içerisinde, dayanışma ve paylaşım içerisinde bir dönem olmasını diliyoruz” dedi.Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Sayın Başkan, sizler ve ekibiniz hoş geldiniz ilçemize. Yeni dönem, sizlere de ekibinize de hayırlı olsun. İyi hizmetler nasip olsun. İnşallah ülkemiz için de kurumlarımız için de güzel hizmetler nasip olsun. Yeni döneminizde de İstanbul'a, Başakşehir'e hizmetlerinizi bekliyoruz. Başakşehir’imizi ziyaret etmenizden dolayı da teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Kartoğlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Başakşehir’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.