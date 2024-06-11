Samanyolu Haber /Politika / 'Soylu'nun tadı kaçık': Yerlikaya sunum yaparken salonu terk etmiş! /11 Haziran 2024 09:47

'Soylu'nun tadı kaçık': Yerlikaya sunum yaparken salonu terk etmiş!

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kızılcahamam kampında sunum yaparken salondan çıktığını yazdı.

SHABER3.COM

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili edindiği kulis bilgilerini aktardı.

"Erdoğan'ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşen Yerlikaya kendisiyle ilgili tereddütleri gidermiş ve çizilen sınırları kabul etmiş görünüyor. Yerlikaya’nın Bahçeli’yle yaptığı görüşmeyi merak edenlere, 'Görüşmenin çok iyi geçtiğini' anlattığı, operasyonları kastederek 'Meydanı birkaç Ankara çakalına bırakacak değiliz' dediği aktarılıyor." diye yazan Babacan, köşesini şöyle sürdürdü:

"SOYLU'NUN TADI KAÇIK"

"Yerlikaya, Kızılcahamam kampında sunum yapmaya başladığında Süleyman Soylu’nun salondan çıktığı ve sunum bittikten sonra tekrar girdiğini aktaralım. Ayrıca Soylu’nun 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada’da yapılan programa davet edilmemesine içerlediği anlatılıyor. Soylu, hem Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, hem de eski İçişleri Bakanı olarak davet edilmemesini eleştirmiş. Bu programın Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapıldığını da aktaralım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Soylu'nun tadı kaçık': Yerlikaya sunum yaparken salonu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:29