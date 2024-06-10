Erdoğan'la görüşen Akşener'den dikkat çeken hamle: Çankaya'da ofis tuttu

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.







Görüşmenin ardından Meral Akşener'in Ankara'da bir çalışma ofisi kuracağı ve çalışmalarını burada devam ettireceği öne sürülmüştü. Gazete İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Akşener bu planı hayata geçirme yolunda ilk adımını attı.





Buna göre Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi bugün başladı.





