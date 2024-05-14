Samanyolu Haber /Ekonomi / AOÇ üretiyor, ‘Yasemin’ kazanıyor /14 Mayıs 2024 09:07

AOÇ üretiyor, ‘Yasemin’ kazanıyor

Kendisi zararda olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), ürettiği bal, süt, dondurma gibi ürünlerini satan firmayı zengin edecek. Yasemin Gıda sadece dondurmadan 290 milyon lira kazanacak.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yıllardır zarar ederken, burada üretilen bal, süt, yoğurt, dondurma gibi ürünleri pazarlaması için anlaştığı özel firmayı zengin zengin edecek. AOÇ yönetimi, yıllardır çalıştığı süt ve bal ürünleri konusunda yetkili olan Boztepe ve dondurma ürünlerini satan Bilal Uyar firmalarıyla olan sözleşmeleri tek taraflı sonlandırıldı. Tüm ürünler için tek yetkili firma olarak Yasemin Pasta Tekstil İnşaat ve Pazarlama Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı.

TEK YETKİLİLİK SIKINTISI

AOÇ ürünlerini piyasaya serbest fiyattan satması konusunda da Yasemin’e yetki tanındı. Geçen ay ilk satışlar yapıldı. AOÇ, halk arasında ‘mavi kaplı dondurma’ olarak bilinen 100 ml küçük dondurmayı Yasemin’e 9.86 liradan sattı. Şirket sadece lojistiğini yapacağı bu ürünü yüzde 105 kârla Ankara’daki firmalara 22 liradan satışını yaptı. 1 kiloluk dondurma ise 60.26 liradan AOÇ’den alındı ve marketlere 130 liraya verildi. Yasemin firması, küçük dondurmadan 9 milyon, büyükten ise 3 milyon sipariş verdi. Bu rakamlara göre sadece 2 dondurma kaleminden 290 milyon lira kâr edecek. AOÇ kendi ürettiği dondurmadan 2 TL kar ederken, Yasemin firması 12 lira kazanıyor. Öte yandan Yasemin Gıda’nın “Tek yetkili biziz, istediğimiz fiyattan alacaksınız” şeklindeki tavrı bazı firmaları rahatsız etti. Çağdaş ve Gimsa gibi büyük zincir marketler Yasemin’den AOÇ dondurması almamayı tercih etti.

HAYVANAT BAHÇESİ SANMIŞ

AOÇ’de Pazarlama Müdürlüğü’nü Serdar Büyüktürk yapıyor. 2020’ye kadar Çaykur’un Artvin tesislerinde çalışan Büyüktürk, 2021’de AOÇ Pazarlama Müdürlüğü’ne atandı. Ankara’da ilk kez görev alan Büyüktürk, AOÇ’ye atandığında “Buraya gelene kadar ben AOÇ’yi hayvanat bahçesi zannediyordum” diyerek kuruma olan yabancılığını dile getirmişti.
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