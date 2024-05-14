Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için yarışacak /14 Mayıs 2024 09:10

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için yarışacak

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasıyla, 2018'de yarışa girdiği Ali Koç'la başkanlık koltuğu için yeniden mücadele edecek. Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi ve Ali Koç'un yeni yönetim hazırlığına dair son detaylar...

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Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Fenerbahçe'de olağan seçime az bir süre kala Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı.

Medya kuruluşlarını ağırlayan Yıldırım, banttan yayınlanan açıklamasında, “Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe’nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım” dedi.

Efsane başkan, “Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim” vaadinde de bulundu ve şunları kaydetti:

“Kulübün bu saatten sonra ‘Bizim çocuğumuz’ deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Kendisine, ‘Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. Menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Konya maçını izledi. Artık çocukların  üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun (Mourinho) isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız.”

İLK REKABETİN GALİBİ KOÇ

Sarı-lacivertlilerde ilk Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabeti 2018’deki seçimde yaşanmıştı. Yıldırım, eski yöneticisi Koç’a karşı başkanlığı büyük oy farkıyla kaybetmişti.

Ali Koç’un 16 bin 92 oyuna karşı Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı.

20 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK

Aziz Yıldırım 1998-2018 yılları arasında aralıksız Fenerbahçe başkanlığını yürüttü.

Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, futbolda altı Süper Lig, iki Türkiye Kupası, üç Süper Kupa kazandı; diğer branşlarda da sayısız başarı yaşandı.

Türk sporunda tesis atılımını başlatan isim oldu. Buna karşın sık sık kulübün borcunu artırmakla eleştirildi.

ALİ KOÇ'UN 'AS'LARI AKIN VE GÖKTÜRK

Ali Koç yönetim kurulunda büyük değişime gidecek.

Koç, bir dönem Mehmet Ali Aydınlar’ın da listesinde bulunan Hamdi Akın’ı ve Saran’ın ekibinden Barış Göktürk’ü yönetimine alacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da ismi geçiyor.

Ali Koç, Galatasaray derbisinden sonra Anadolu’daki derneklerle bir araya gelip destek isteyecek.

AZİZ YILDIRIM'DAN LİSTE ÇIKIŞI

Aziz Yıldırım’ın, eski ekibinden Mahmut Uslu, Abdullah Kiğılı ve İlhan Ekşioğlu dışında iş adamı Ferit Şahenk ile Ülker ailesinden bir ismi yönetim listesine  alacağı öne sürüldü.

Yıldırım, liste bilgisini yalanladı. Murat Ülker ise yaptığı açıklamada, “Kimse bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bunulamaz” dedi.

LİSTE BAŞI CONTE

İki başkanın da seçim kozu dünyaca ünlü hocalar olacak. Antonio Conte ile  ilgilenen Ali Koç; İtalyan çalıştırıcının yanı sıra Jose Mourinho ile de görüşecek.

Portekizli efsane, Yıldırım’ın da hoca adayı.
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