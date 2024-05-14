Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama

Kuşoğlu, sözlerinin devamında şu mesajları verdi:





Kısacası aday daha önce belirlenseydi, sorun yaşanmazdı. Aday mekanizması sorun, çünkü artık taşradan gelip öne çıkan siyasetçi yok, bakanlar genel sekreter gibi çalışıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir okul değil. Sonuçta adaylık iki büyük partinin genel başkanları ile üç büyük şehrin büyükşehir belediye başkanlarına kalmış gibi duruyor.”





CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne zaman görüşmek isterse, görüşüyor. Yeni parti için siyasette, toplumda bir boşluk lazım. Öyle bir boşluk yok. Yani bir siyasi parti kurmaz.





CHP’nin aleyhine hiçbir çalışması olmadı, Alevi oyları CHP’ye gitmedi iddiası doğru değil. Kemal Bey ancak mevcut yönetim başarılı olmazsa ve kendisine ihtiyaç olursa aday olur.





Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecinde yaşananlar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kırgın olduğunu belirten Bülent Kuşoğlu, "Yine de desteğini esirgemez" dedi.Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” diyen dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuştu.Aday belirleme sürecindeki sıkıntılara değinen Kuşoğlu, “Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan gibi bir isim olmasa, orada da sıkıntı yaşanırdı” dedi.“Altılı masada aday seçime üç ay kala belirlendi, geç kalındı. Adaylık öncelikli meseleyken, aylarca başka metinler üzerinde çalışıldı. Ben partimizin adayı Kılıçdaroğlu dedim, bu da çok normal. Kemal Bey zaten doğal adaydı. Meral Hanım masaya iki büyükşehir belediye başkanının isimlerini getirmeden, sürecin başındaki bir ziyaretinde; ‘İki büyükşehir belediye başkanının isimlerinin kamuoyu yoklamalarında olması sıkıntı yaratır’ demişti.Kuşoğlu, Hande Fırat’ın CHP içindeki cepheler olduğuna ilişkin çıkışına şöyle yanıt verdi:“Genel Başkan Özgür Özel’dir. Bize gelince, Carpe Diem (anı yaşa) hali yaşıyoruz. Kemal Bey bürokraside, siyasette, devlette uzun yıllar çalıştı. Aktif siyaset olmasa da siyaset yapma sorumluluğu var. Bunun için CHP’nin başına geçmek zorunda değil. Kemal Bey akil adam.Kemal Bey Ekrem İmamoğlu’na kurultay sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle kırgın ama yine de desteğini esirgemez. Mansur Yavaş’a kırgın değil. Mansur Bey kendisini seçimden sonra ziyaret etti.”