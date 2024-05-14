Kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak?

Gerçek Gündem'in haberine göre Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanması ihtimalinden hemen sonra kamu bankalarının genel kurulları var. Bankaların genel Kurulları 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak. Bu genel kurullarda yönetim ve denetim kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.





Seçimlerde kamu bankaları yönetiminde ciddi bir değişikliğe gidileceği konuşulurken, kamu bankaları genel kurulları öncesi göreve getirilecek isimlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in masasında olduğu öğrenildi.





Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, 6 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halkbankası Genel müdürü Osman Arslan görevine devam edecek.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor.Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görevlerine son verecek.