Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e yakın isim konuştu: 'Teklif olursa değerlendirilir' /07 Haziran 2024 23:09

Akşener'e yakın isim konuştu: 'Teklif olursa değerlendirilir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sürpriz kabulünün ardından kamuoyunda tartışmalar sürerken Akşener'e yakınlığı ile bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak çarpıcı ifadelerde bulundu.

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Meral Akşener'in Erdoğan'a ziyaretinin ardından açıklama yapılmaması birçok tartışmaya neden olmuştu. İYİ Parti cephesinden görüşmenin içeriği ile ilgili aydınlatma yapılması için Eski Genel Başkan Meral Akşener'e çağrılar yapılmıştı.

Çağrıların ardından Akşener'e yakınlığı ile bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu. Akburak, Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi' iddiası ile ilgili de yanıt verdi.

"TEKLİF DEĞERLENDİRİLİR"
Dikkat çeken görüşmenin ardından içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan Akburak, Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' teklifi gelmesi halinde teklifin değerlendirilebileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise söz konusu görüşmenin ardından böyle bir teklife ihtimal vermediğini söylemişti.

"DEVLETTE GÖREVE HAZIR"
Burak Akburak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde yer aldı:

"Akşener devlette göreve hazır. Oğluyla ilgili iddialara ve Müsavat Dervişoğlu'na kızgın. İhraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Yeni bir parti kurmayacak. Görüşmeyi Erdoğan istedi, zamanı bir gün önce belli oldu. Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek. Kendisini bundan sonra sık sık göreceğiz"

Akşener'in yeni saç rengi hakkında da konuşan Akburak, "Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi" ifadelerini kullandı.

"SANKİ TERÖRİST BAŞI..."
Akburak görüşmenin ardından Akşener'e gelen tepkilere ise sosyal medya hesabından şöyle yanıt vermişti.
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