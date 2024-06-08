Samanyolu Haber /Gündem / İliç'teki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı /08 Haziran 2024 00:25

İliç'teki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçiden birinin dana cansız bedenine ulaşıldı.

SHABER3.COM

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı.

116 GÜN GEÇTİ
Liç kaymasından 116 gün sonra dün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün yapılan çalışmalarla birlikte son kalan işçinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İliç'teki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:02:33