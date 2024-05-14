Kuzey cephesini Ukrayna güçlendiriyor





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Dairesi, yeni rezervlerin Harkov yönüne aktarıldığını duyurdu. Önceki gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Aleksander Syrsky, Harkov bölgesinde "zor bir durum" yaşandığını kabul etmişti.





Kiev’den yapılan açıklamada, askeri birlikleri güçlendirmek için önceden oluşturulan rezervlerin Harkov yönüne kaydırıldığı, durumun gelişmesine bağlı olarak grup oluşumunun devam edeceği belirtildi ve "Birliklere gerekli miktarda silah sağlanıyor" denildi.





12 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus birliklerinin Harkov yönünde ilerlediğini duyurdu. Zelesnky orada şiddetli çatışmalar yaşandığını “gerçekten gri bir bölgeden savaş alanına dönüşmüş” köyler olduğunu belirtti.





13 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin taktiksel başarılar elde ettiğini söyledi. Çatışmalar, sınır kasabası Volchansk da dahil olmak üzere bölgenin çeşitli yönlerinde sürüyor.





Sadece 11 ve 12 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesindeki dokuz yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Son bir ayda Kuzey cephesinde ele geçirilen yerleşim yeri sayısı 12 oldu.





Ukrayna Savunma Bakanlığı 10 Mayıs'ta Rus ordusunun Harkov yönündeki saldırısını yoğunlaştırdığını, sınırdaki yerleşim yerlerinde tahliyelerin başladığını duyurdu.