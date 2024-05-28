AKP'li eski bakan için kanun tanımadılar: Süre dolmadan yönetim kurulu üyeliğine atandı!

Gazete Pencere’nin aktardığı habere göre; bekleme süresinin dolmasına 9 ay varken, BİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine başvuran Pakdemirli'ye SPK'dan da onay geldi.
"3 YIL GÖREV ALAMAZ"
Kamu görevlerinden ayrılanlar hakkında belirtilen kanunda ise "Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar" ifadeleri yer alıyor.