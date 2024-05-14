Putin Çin seferine çıkıyor









SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Putin’in bu ziyareti, 7 Mayıs'ta göreve başlamasından sonraki ilk dış ziyaret olacak.





Kremlin henüz gezinin tarihlerini resmi olarak açıklamadı. Xi Jinping'in geçen yıl üçüncü döneme yeniden seçilmesinin ardından ziyaret ettiği ilk ülke Rusya olmuştu.





Bloomberg'in Kremlin'den bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Başkan Vladimir Putin 16 Mayıs'ta resmi bir ziyaret için Çin'e gidecek. Tarihler biraz değişebilir ancak yine de bu gezi Putin'in göreve başladığı 7 Mayıs'tan bu yana ilk yurt dışı ziyareti olacak.





Kremlin henüz gezinin tarihlerini resmi olarak açıklamadı. Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ziyaret tarihlerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.





Bloomberg'e göre, Putin'in Xi Jinping ile yapacağı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ihtiyacını gündeme getirebileceğini söyledi. Bloomberg, Çin gümrük verilerine atıfta bulunarak, bu yılın mart ayında Çin'den Rusya'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre neredeyse %16 düştü; bu, 2022 ortasından bu yana ilk düşüş. Geçen yılın sonunda Rusya ile Çin arasındaki ticaret %26,3 artışla 240,11 milyar dolara ulaştı.





Bu nedenle, Putin'in bu yılın mayıs ayındaki ziyareti Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği'nin (RSPP) kongresinde de dek gelecek. 26 Nisan'da Peskov, Putin'in Çin ziyaretine yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi. Gündemin "çok disiplinli ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaparak, karşılıklı çıkarları temsil eden birçok konuyu" içereceğini açıkladı.





Putin ve Xi Jinping'in daha önce şahsen bir araya geldiği Ekim 2023'te, Rusya Devlet Başkanı Üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası Forumu'nun açılış törenine katılmak üzere Çin'e bir çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Bundan önce, toplantıları Mart 2023'te gerçekleşti: Daha sonra bizzat Xi Jinping Moskova'ya geldi; bu, üçüncü döneme yeniden seçilmesinden sonraki ilk yurtdışı ziyaretiydi. Aynı zamanda Xi Jinping, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı hakkında tutuklama emri çıkarma kararının ardından Putin'le şahsen görüşen ilk yabancı lider oldu.