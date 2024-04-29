'Doğu cephesinde durum kötüleşti'

Harkiv'e askeri yığınak

Ukrayna için endişe verici bir gelişme olarak Syrskyi, kuvvetlerinin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv bölgesindeki Rus birliklerinin sayısındaki artışı yakından izlediğini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Oleksandr Syrskyi, Ukrayna'nın sayıca az olan birliklerinin, Rusya'nın çeşitli noktalarda önemli kuvvetlerini yoğunlaştırdığı doğu cephesinde konumunun kötüleştiğini belirterek yeni mevzilere çekildiklerini bildirdi.General Syrskyi, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Cephedeki durum daha da kötüleşti" ifadesini kullanarak, Ukrayna birliklerinin bazı bölgelerde daha batıdaki yeni savunma hatlarına geri çekildiğini ve ilerleyen Ruslar karşısında toprak kaybettiğini dile getirdi.General Syrskyi, "Düşman genel olarak bazı taktik başarılar elde etti, ancak operasyonel avantaj elde edemediler." değerlendirmesinde bulundu.Rus birlikleri özellikle Donetsk bölgesinde, sene başından bu yana insan gücü ve silah üstünlüğü avantajından da yararlanarak yeniden saldırıya geçmiş durumda.Ukrayna birliklerinin Avdiivka'nın kuzeyindeki Berdychi ve Semenivka köylerinin batısında ve daha güneydeki Maryinka kasabası yakınlarındaki Novomykhailivka'da yeni mevziler aldığını söyleyen Syrskyi, Rusya'nın doğudaki bu saldırılara dört tugay gönderdiği bilgisini paylaştı.Cepheye yeni gelen Ukrayna tugaylarının ise kayıp veren birliklerin yerini almak üzere bu bölgelerde rotasyona tabi tutulduğunu aktaran General Syrskyi, Novobakhmutivka'nın durumuna değinmedi.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü yaptığı bir açıklamada, Berdychi yakınlarındaki bir başka köyü daha ele geçirdiklerini duyurdu.Rus birlikleri, Kiev'in 'kale' olarak nitelendirdiği Avdiivka'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra Ukrayna'nın topçu mermisi ve insan gücü eksikliğinden faydalanarak ilerleme kaydediyor.Syrskyi, Chasiv Yar ve kuzeydoğusundaki Ivanivske köyünü cephenin bu bölümündeki "en sıcak noktalar" olarak tanımladı.Rusya Savunma Bakanlığı ise bugünkü açıklamasında, Chasiv Yar yakınlarında Ukrayna'nın karşı saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.Rusya sınırına sadece 30 km uzaklıktaki 1,3 milyon nüfuslu kuzeydoğu kenti son aylarda hava saldırılarına maruz kalıyor.Kiev, Moskova'nın Harkiv'i yaşanmaz hale getirmek için kasıtlı bir çaba gösterdiğini belirtiyor.Syrskyi, Rusya'nın ülkenin kuzeyinde doğrudan bir saldırıya hazırlandığına dair işaretler olduğunu da dile getirdi.