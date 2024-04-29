Samanyolu Haber /Dünya / Meloni AP seçimlerinde aday olacak /29 Nisan 2024 08:47

Meloni AP seçimlerinde aday olacak

Partisinin kökenleri Benito Mussolini'nin Faşist ideallerine dayanan Meloni, muhalefetteyken İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkması çağrısında bulundu ve 2022'de seçilmesi bazı Avrupa başkentlerinde endişelere yol açtı.

SHABER3.COM

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ne (FdI) desteği arttırmak amacıyla haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını bildirdi.

Meloni, seçilmesi halinde ise milletvekili koltuğuna oturmayacağını ifade etti.

Avrupa genelinde 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri, 18 aylık sağcı koalisyon için önemli bir güç testi niteliği taşıyor.

Meloni, AB politikalarını belirlemek ve kampanyayı başlatmak üzere sahil kenti Pescara'da düzenlenen parti konferansında tezahürat yapan partililere seslendi.

Giorgia Meloni, "İtalya'da yaptığımızı Avrupa'da da yapmak istiyoruz. Merkez sağ güçleri bir araya getiren ve solu muhalefete gönderen bir çoğunluk yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Partisinin kökenleri Benito Mussolini'nin Faşist idealine dayanan Meloni, muhalefetteyken İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkması çağrısında bulundu ve 2022'de seçilmesi bazı Avrupa başkentlerinde endişelere yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meloni AP seçimlerinde aday olacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:45