Meloni AP seçimlerinde aday olacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ne (FdI) desteği arttırmak amacıyla haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını bildirdi.



Meloni, seçilmesi halinde ise milletvekili koltuğuna oturmayacağını ifade etti.



Avrupa genelinde 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri, 18 aylık sağcı koalisyon için önemli bir güç testi niteliği taşıyor.



Meloni, AB politikalarını belirlemek ve kampanyayı başlatmak üzere sahil kenti Pescara'da düzenlenen parti konferansında tezahürat yapan partililere seslendi.



Giorgia Meloni, "İtalya'da yaptığımızı Avrupa'da da yapmak istiyoruz. Merkez sağ güçleri bir araya getiren ve solu muhalefete gönderen bir çoğunluk yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Partisinin kökenleri Benito Mussolini'nin Faşist idealine dayanan Meloni, muhalefetteyken İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkması çağrısında bulundu ve 2022'de seçilmesi bazı Avrupa başkentlerinde endişelere yol açtı.