Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: "Enflasyona etkisi sınırlı olacak" /15 Mayıs 2024 15:30

Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: "Enflasyona etkisi sınırlı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, zammın enflasyona etkisinin sınırlı olacağını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: "Enflasyona... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:48:06