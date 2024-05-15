Samanyolu Haber /Gündem / Taksiciye satırlı saldırı /15 Mayıs 2024 15:11

Taksiciye satırlı saldırı

Ankara'da taksici Erdi Yıldız, aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan genç taksicinin sol el baş parmağı koptu. Saldırı anı araç içi kamerasına yansıdı.

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Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

YAN KOLTUĞA GEÇTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Ukrayna Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın O6 T 7258 plakalı taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı. Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Buna sinirlenen sürücü, araçtan inip taksi şoförü Erdi Yıldız'a aracına satırla saldırdı.

Erdi Yıldız, yan koltuğa kaçarak kendisini korumaya çalışmasına rağmen, satırın eline isabet etmesi sonucu baş parmağı koptu. Yüzünde ve kollarında da kesikler oluşan Erdi Yıldız, kopan parmağı ile birlikte çevredekiler tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erdi Yıldız'ın, kopan parmağı operasyonla dikilirken, tedavisi devam ediyor.

SALDIRGAN KAÇTI

Polis, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sürücünün satırla taksinin içinde şoföre saldırdığı görüldü. Erdi Yıldız'ın, sürücünün savurduğu satırdan kaçarken sol el baş parmağının kopması da görüntüde yer aldı.

PARMAĞI DİKİLDİ, YÜZÜNDEN AMELİYAT EDİLDİ

Erdi Yıldız ile aynı durakta çalışan taksi şoförü Fahri Korba, olay yerinde belediye çalışanlarının araya girerek saldırganı durdurduğunu söyleyerek, "Erdi'yi belediye çalışanları durağa getirdi, her tarafı kandı. Parmağı kopmuş. Olay yerine giderek parmağı bulduk, hastaneye götürdük" dedi.

Durak Başkanı İrfan Yıldız da Erdi Yıldız'ın parmağının hastanede dikildiğini, yüzü için tekrar ameliyata alındığını söyledi. İrfan Yıldız, "Durumu kritik. Parmağı koptu, parmağını diktiler. İnşallah iyi olur; ama 'yüzünde iz kalır' diyorlar. Önlem alınması lazım. Her sokağın başında polisler uygulama yapacak. Arabaları didik didik arayacaklar, hepsini arayacaklar. Korkuyoruz işe çıkmaya" dedi.
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