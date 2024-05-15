AB'den İsrail'e Refah uyarısı: Askeri operasyonu 'derhal' sonlandırın

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), İsrail'i Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonunu "derhal" durdurmasını isteyerek, aksi halde birlikle olan bağların zayıflayacağı uyarısında bulundu.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunu sürdürmesi halinde, AB ile olan ilişkiler kaçınılmaz olarak ağır bir baskı altına girecektir." denildi.



İsrail'in Gazze'de insani yardım dağıtımını "daha da sekteye uğrattığı, daha fazla iç göçe, açlığa ve insani acıya yol açtığı" vurgulanan açıklamada "Avrupa Birliği İsrail'i Refah'taki askeri operasyonunu derhal sona erdirmeye çağırır" denildi.



Hukuki açıdan İsrail'in insani yardıma izin vermesi gerektiğinin altının çizildiği Borrell'in açıklamasında, "AB İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakla birlikte, İsrail bunu Uluslararası İnsani Hukuka uygun olarak yapmalı ve sivillerin güvenliğini sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.



Hamas'ın Kerem Şalom sınır kapısına düzenlediği ve insani yardım malzemelerini engelleyen saldırıyı da kınayan AB, "Tüm tarafları derhal ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz." dedi.



İsrail'in başlıca müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), AB ile Birleşmiş Milletler (BM), sivil kayıpları arttıracağı gerekçesiyle İsrail'i Refah'ta büyük bir operasyona girişmemesi konusunda uyarıyordu.



İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.