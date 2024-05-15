Ülkücülerin önemli ismi: Cinayetin ucu Pensilvanya'ya değil MHP ve Ülkü Ocakları'na çıkıyor

KRT TV’de ‘başka bir gün‘ programına konuk olan Saral, Sinan Ateş’i ve ailesini yakından tanıdığını belirterek şunları dile getirdi; “Rahmetli benim arkadaşımdı. İçi acıyor insanın. Biz önceleri yaralamak için ateş edildiğini düşünüyorduk. Hayır öyle değilmiş. Gelen şahıs direkt öldürmek için gelmiş. Yani öyle yaralamayı falan düşünmemiş. Sinan Ateş yere düştükten sonra tabancasını uzatıyor, neredeyse 1-2 metreye gelmiş kafasına doğru ateş etmiş. Sinan da sanıyorum o an öldü.”







Cinayetle ilgili son günlerde hedef saptırıldığını vurgulayan Saral “Bahçeli yalan söylüyor, Sinan Ateş f...cü falan değildi, bildiğiniz ülkücüydü. Hatta Sinan Ateş’in sülalesi de ülkücüdür. Babası bizim nesilden 12 Eylül’de vurulmuş, cezaevinde yatmış. 13 yaşında ülkü ocaklarına teslim etmiş oğlunu. Şimdi moda olmuş, bir şey oldu mu f...cü… Bizim zamanımızda her şeyin sorumlusu Komünistler diyorduk. Şimdiki 3. dünya ülkelerinde çok geçerli bir formül. Hiç yöneticiler sorumlu olmaz. Sorumlu ya dış güçler ya da şimdi moda f.... Havada kalan bir iddia…”





Sinan Ateş cinayetinde doğru adresin MHP ve Ülkü ocakları olduğunun altını ısrarla çizen Saral, “Bu cinayetin ucu Pensilvanya’ya falan değil, ucu Ülkü Ocakları’na ve MHP Genel Merkezi’ne çıkıyor. Devlet Bahçeli acilen ve hemen ülkü ocaklarını başkanını görevden almalı ve adalete teslim etmeli ayrıca bu işlerin tam ortasında olduğu anlaşılan eski milletvekili Olcay Klavuz’u da adalete teslim etmelidir. Hatta kendisi de o makamda oturmamalı ve istifa etmelidir. Ancak biz normal bir ülke değiliz.” açıklamasını yaptı.