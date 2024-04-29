Moskova'dan Batı'ya göz dağı: Rus varlıklarına el koyarsanız...

Rusya, dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Batı'yı "sert" bir karşılık vermekle tehdit ederek "yasal zorluklar ve kısasa kısas önlemleri" alınacağı konusunda uyardı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın dondurulmuş varlıkların iadesi karşılığında Ukrayna'dan ele geçirilen toprakların asla bırakmayacağını söyledi.



Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden "Anavatanımız satılık değil" ifadesini yazan Zaharova, "Rus varlıklarına dokunulmamalı aksi takdirde Batı'nın hırsızlığına sert bir karşılık verilecektir. Batı'daki çok kişi bunu çoktan anladı. Ama ne yazık ki herkes değil." diye Batılı liderlere mesaj verdi.



Moskova, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el koymasını 'hırsızlık' olarak tanımlıyor.



Rusya'nın Ukrayna işgaline karşılık olarak ABD ve müttefikleri, Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile işlemleri yasakladı.



Ayrıca Batı'da çoğunluğu Avrupalı finans kuruluşlarında bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığı bloke edildi.



Söz konusu sistemlerin çoğunluğunu Amerika kökenli olmayan Batılı finans kuruluşları oluşturuyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ayrı bir yorumda bulunarak Rusya'da hala Moskova'nın karşı önlemlerinin hedefi olabilecek çok sayıda Batılı para bulunduğunu söyledi.



Peskov, "(Rus varlıklarına el konulmasına karşı) yasal itirazların önü sonuna kadar açık olacak. Rusya bunlardan faydalanacak ve çıkarlarını durmaksızın savunacaktır." şeklinde tepkisini dile getirdi.



Avrupa halihazırda, AB bankalarındaki Rus parasının faizini Ukrayna'ya yıllık yardım olarak vermeyi planlıyor.



Ancak Avrupa Parlamentosu üyesi bazı milletvekilleri, daha ileri giderek Rus parasına el konulmasını ve bunun da Ukrayna'ya verilmesini istiyor.