Samanyolu Haber /Gündem / Şampiyonluk kutlamasına gölge düştü: Holiganlar iş yerini bastı /29 Nisan 2024 09:04

Şampiyonluk kutlamasına gölge düştü: Holiganlar iş yerini bastı

İzmir’de, Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasının ardından yapılan kutlamalarda ortalık karıştı. Bir grup taraftardan kaçarak bir iş yerine sığınan gence esnaf sahip çıktı. Esnafın genci vermemesi üzerine taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım olmuştu. Maçın bitmesi ile binlerce taraftar takımlarının bir üst lige çıkmasını kutlarken, akşam saatlerinde Konak Güzelyalı Mahallesi’nde kavga yaşandı. İddiaya göre bir grup Göztepe taraftarının kovaladığı bir genç, Mithatpaşa Caddesi’ndeki bir iş yerine sığındı. İş yeri çalışanları, içeri girerek genci darp etmek isteyen taraftarlara engel oldu. Aralarında sözlü tartışma yaşanan taraftarlar ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.

MOTOSİKLETLE KAVGA EDENLERİN ARASINA DALIP, KASKIYLA VURDU

İş yeri çalışanları ile kalabalık taraftar grubu arasında çıkan kavga, anbean cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iş yeri çalışanları ile taraftarlar arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktığı ve taraftarlar ile iş yeri çalışanlarının birbirlerine sandalye fırlattıkları, bu esnada kavganın arasına motosikletiyle dalıp bir kişiye çarpan motokuryenin ise kaskıyla çarptığı kişiye vurduğu, o esnada iş yerinin önündeki masada bulunan müşterilerden küçük bir kızla yanındaki kadının kavganın ortasında kaldığı görüldü.
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