Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Abdulkadir Selvi'ye cezaevi tehdidi: 'Tek çare...' /15 Mayıs 2024 18:03

MHP'den Abdulkadir Selvi'ye cezaevi tehdidi: 'Tek çare...'

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, bir süredir yazılarında Osman Kavala'nın yeniden yargılanması gerektiğini dile getiren yandaş yazar Abdülkadir Selvi'ye Silivri Cezaevi'nin yolunu gösterdi.

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Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi üzerine MHP, bir süredir bu talebin gerçekleşmesi gerektiğini köşesinde dile getiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye Silivri Cezaevi'nin yolunu gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre, MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi ret olunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" dedi.

Abdülkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AKP'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formülünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniyle Selvi'ye tepki göstermişti.
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