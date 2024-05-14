Eski ekonomi bakanının eşini öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

Kazakistan eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşini öldürdüğü anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Bishimbayev daha önce de rüşvet suçundan ceza almış.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmekten 24 yıl hapis cezası aldı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI



Mart ayında başlayan duruşma sırasında 44 yaşındaki Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı.



Bishimbayev, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.



Sözcü'de yer alan habere göre Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı.



Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli suçlardan paçayı sıyırdığına dair çok sayıda örnek yaşandı ve bu durum halkın hukuk sistemine olan güvensizliğini besledi.



Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.



Bu konu Kazakistan'da tartışılan bir konu oldu.

