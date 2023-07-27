Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayeler ile sınırlı kalmayacak /27 Temmuz 2023 10:37

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayeler ile sınırlı kalmayacak

Instagram, hikayeler için seçilebilen yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek aynı uygulamanın gönderiler için de kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Bazı kullanıcılar, platform üzerinde gönderi paylaşmadan önce "Kitle" adında bir seçenek gördüğünü belirtti.

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Instagram, 2018 yılında yakın arkadaşlar özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde paylaşılan hikayeleri kimlerin görebileceğini seçebiliyorduk

Meta, bu özelliği sadece hikayelerle sınırla kalmayarak, paylaşılan gönderilerin kimler tarafından görülebileceğini seçmemize olanak sağlayarak genişletecek.

KİTLE SEÇENEĞİ EKLENDİ

Sosyal medya platformu, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

GÖNDERİLERİ KİMLERİN GÖREBİLECEĞİ SEÇİLEBİLECEK

Kullanıcılar paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler.

Ancak bu özelliğin bir de gizlilik sorunu var. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.

Buna göre; bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek.

Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek.

Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.
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