Samanyolu Haber /Politika / İyi partiden istifa eden isim CHP’ye katılıyor /24 Nisan 2024 09:53

İyi partiden istifa eden isim CHP’ye katılıyor

İYİ Parti’den daha önce istifa eden bazı bağımsız milletvekillerinin de yeni adres arayışında olduğu kulislerde konuşuluyor.

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Bu çerçevede, 2023 seçimlerinden sonra geçen aralık ayında İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında CHP’ye katılması bekleniyor.

Kulislerde ayrıca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP’den ayrılıp bu partiye katılan Ali Fazıl Kasap’ın da partisine geri dönmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Saadet’e yeni bir milletvekilinin katılımının kesinleşmesiyle Kasap’ın partisine döneceği ifade ediliyor.
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