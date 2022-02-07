Kanada’nın başkenti Ottawa’da OHAL ilan edildi

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların günlerdir süren eylemlerinin hayatı felç etmesi üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Kentteki emniyet güçleri, kamyoncuların ve onları destekleyen binlerce aşı karşıtının eylemlerini “kuşatma” olarak niteledi.Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, hükümetten de destek beklediklerini söyledi.Kentte yaşayanların gösterilerin yol açtığı gürültüden, trafik sıkışıklığından ve tacizlerden rahatsız olduğu belirtiliyor.Kanadalı kamyoncuların eylemleri ABD'de de eski Başkan Donald Trump dahil birçok kişiden ve özellikle sağcı kesimlerden destek görüyor.ABD'nin eski başkanlardan Barack Obama dönemindeki eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, Twitter mesajında, Kanada'daki protestoların radikal ABD'li siyasetçilerin başka ülkeleri de etkilediğini ortaya koyduğunu belirtti.Heyman, “Trump ve destekçileri sadece ABD için değil tüm demokrasiler için bir tehdit” ifadelerini kullandı. Eski büyükelçi, ABD'li sağcı grupların Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri fonlamasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.Protestocular, Covid-19 kısıtlamaları kaldırılana dek eylemleri sürdüreceklerini söylüyor.