Samanyolu Haber /Spor / Monaco maçındaki kavgada Ali Koç'un oğlu çılgına döndü /04 Mayıs 2024 10:28

Monaco maçındaki kavgada Ali Koç'un oğlu çılgına döndü

Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından yaşanan kavgada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç güçlükle sakinleştirildi.

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Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Seride durumun 2-2'ye geldiği mücadelenin ardından çıkan kavganın yankıları sürerken olaylara karışan isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un da olması dikkat çekti.

Hall’ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlar ile atışmaya girdi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O isimler arasında Kerim Rahmi Koç da vardı. Monacolu oyunculara karşılık veren Koç'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral olurken yaşanılan gerginlik sırasında adeta çılgına döndüğü görüldü.

Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi.

Olaya karışan Kerim Rahmi Koç ve bazı taraflar güçlükle sakinleştirildi. Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti.

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Monaco maçı sonrası yaşanan kavga ile ilgili açıklamalarda bulunurken Euroleague ve Monaco cephesinden özür diledi.
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