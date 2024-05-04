Biden'ın gafına müttefiklerden tepki: Çok talihsiz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ve Rusya'nın yanı sıra ülkesinin yakın müttefiki olan Hindistan ve Japonya'yı da "yabancı düşmanı ülkeler" olarak tanımlaması tartışma yarattı.



Biden bu hafta bir kampanya etkinliğinde Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya'nın yabancıları istemediğini söylemişti. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın saldırgan bir söylemde bulunmadığını, sadece ABD'nin göç politikalarına vurgu yaptığını savunmuştu.



ABD'nin müttefiki Hindistan ve Japonya'dan Biden'a tepki geldi.



Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Biden'ın açıklamalarını reddettiklerini ve ülkesinin dışarı açık bir toplum olduğunu kaydetti.



Japonya'nın ABD'deki Büyükelçiliği, yayınladığı açıklamada Biden'ın sözlerini "çok talihsiz ve temelsiz" olarak niteledi.



Biden, geçen ay Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı ağırlamış ve ABD-Japonya ittifakının çok güçlü olduğunu söylemişti.