AKP-MHP geriliminde ilginç bilgi: AKP'li hiçbir siyasetçinin adı ifadelerde geçmiyor

Elektronik kelepçe takılı olmasına rağmen yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik’in (38) yaptığı yayınlar ile paylaştığı ses kayıtları gündemi sarstı. Sertçelik, yaptığı yayınlarda, Ankara Emniyeti’nde görevli bazı üst düzey emniyet görevlilerinin kendisi üzerinden AKP’yi hedeflediklerini kaydetti. Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı bir kısım ses kayıtlarını da yayınadı.







Anılan kayıtlarda, Demircan’ın, Türkiye’ye dönmesini istediği Sertçelikten, AKP’li bazı isimleri de dosyaya dâhil etmesini istediği anlaşılıyor. Ancak, Sertçelik’in biri gizli tanık olarak alınan toplam 3 ayrı ifadesinde hiçbir AKP’li ismin yer almadığı anlaşıldı.





ÖRGÜTÜN EYLEMLERİNİ ANLATTI



HalkTV'nin haberine göre Ankara Emniyeti, Sertçelik’in ilk ifadesini 9 Ekim günü aldı. Anılan ifadede ‘M7’ olarak kodlanan Sertçelik, gizli tanık olarak ifade verdi. Anılan ifadede Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan örgütünün, çöktüğü mekanlardan, tefecilik eylemlerine, işlenen iki ayrı cinayetten örgütün uyuşturucu ticaretine değin bir dizi bilgi verdi. Anılan ifadede hiçbir AKP’li isim yer almadı.





AKP’Lİ İSİMLER SORULMADI

Sertçelik’in ikinci ifadesi ise 10 Ekim tarihli. Sertçelik’in, açık kimliği ile verdiği 78 sayfalık ifadeye Halktv.com.tr ulaştı. Anılan ifadede de, Sertçelik’e ağırlıklı olarak örgütün ele geçirdiği işyerlerine ilişkin sorular soruldu. Anılan ifadede 39 yaşındaki Sertçelik, 2008 yılında işlediği cinayet nedeni ile cezaevine girdiğini anlattı.





Sertçelik, 6 yıl sonra tahliye olduktan sonra bu kez 2015 yılında silahla adam yaralama suçundan tutuklandığını anlattı. Sertçelik anılan suçtan ise 4 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Sertçelik’in anılan ifadesinde de hiçbir AKP’li ismin olmadığı anlaşıldı. İfadesinde 3 kez evlendiğini belirten Sertçelik, son evliliğini oyuncı Nilsu Berfin Aktaş ile yaptığını anlattı.







SON İFADESİ 40 SAYFADAN OLUŞUYOR



Serdar Sertçelik’in, yine kendi kimliği ile verdiği son ifade ise 14 Kasım 2023 tarihli. 40 sayfalık ifade, örgütün suçtan elde ettiği varlıkların aklanmasına ilişkin sorular soruldu. Örgütün ele geçirdiği bir dizi eğlence mekanı ile Ankara merkezli Elmacı Marketler de Sertçelik’in denetiminde bulunuyordu. Söz konusu ifadede AKP’li hiçbir ismin geçmediği anlaşıldı.



