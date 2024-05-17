Samanyolu Haber /Dünya / Almanya zorunlu askerliği tartışıyor; Kadınların da dahil edilmesi gündemde! /17 Mayıs 2024 17:15

Almanya zorunlu askerliği tartışıyor; Kadınların da dahil edilmesi gündemde!

Almanya, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehdidine yanıt olarak zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlatmayı düşünüyor. Kadınların dahil edilmesi de gündemde.

SHABER3.COM

Almanya, Rusya'nın yakın zamanda NATO'ya savaş açabileceği endişeleri nedeniyle vatandaşları için zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlatmayı düşünüyor. Gelişme, The Telegraph'ın ele geçirdiği sızdırılan askeri belgelerde yer aldı ve ülkenin savunma bakanlığının konuyla ilgili görüşmelere başladığını ortaya koydu.

TÜM CİNSİYETLERE ZORUNLU ASKERLİK: YENİ BİR ADIM
Önerilen girişime göre, tüm erkek ve kadınların 18 yaşına geldiklerinde askeri eğitim almaları gerekecek. HalkTV.com'un haberine göre bu, Berlin'in yalnızca Alman erkeklerin askerlik yapmasının zorunlu olduğu önceki zorunlu askerlik politikasından farklı. Ülke 2011 yılında zorunlu askerlik hizmetini askıya almıştı.

KADINLARIN DAHİL EDİLMESİNDE ANAYASA ENGELİ
Rapora göre, kadınların politikaya dahil edilmesi bir anayasa değişikliği gerektirecek ve bu da beklenenden daha kolay olacak çünkü değişikliğin kamuoyunun onayını alması "muhtemelen". Planlanan zorunlu askerliğe ilişkin tartışmaların son aşamada olduğu ve ayrıntıların önümüzdeki ay resmi olarak açıklanmasının beklendiği bildiriliyor.

FARKLI SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Sızan belgeler ayrıca yalnızca seçilmiş erkeklerin askere alınmasına yönelik başka bir öneriyi de ortaya çıkardı. Ülkedeki 18 yaşındaki tüm erkeklerin çevrimiçi bir form doldurması gerekecek, ancak hepsi askerlik hizmeti için seçilmeyecek. Bu önerinin Alman savunma bakanlığı tarafından hem müttefiklerine hem de düşmanlarına güçlü bir sinyal olarak görüldüğü bildiriliyor.

RUS TEHDİDİ VE NATO'NUN CEVABI
Bu yılın başlarında sızdırılan bir Alman askeri belgesi, Rusya'nın Ukrayna'da kazanması halinde bir NATO ülkesine saldırabileceğini iddia ediyordu. Saldırının Moskova'nın batı bölgesinden başlayıp Polonya sınırına baskı uygulayabileceği bildiriliyor. Tehdit, bazı NATO üyesi devletleri savunmaya daha fazla fon ayırmaya ve savaş durumunda halkı savaşa çağırma fikrini ortaya atmaya yöneltti.

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