Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü milyarderden korkutan 'iç savaş' uyarısı /17 Mayıs 2024 12:58

Ünlü milyarderden korkutan 'iç savaş' uyarısı

ABD'li milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD ekonomisine ilişkin endişelerini sıraladı. Dalio'ya göre, artan mali yük ve küresel çatışmalar ciddi bir endişe kaynağı. Dalio'ya göre, ülkede 'iç savaş' olasılığı da yükseliyor.

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Risk fonu (hedge fon) devi Bridgewater Associates'in milyarder kurucusu Ray Dalio, ABD ekonomisinin içerisinde bulunduğu riskleri anlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre Dalio, ABD hükümetinin artan borç seviyelerinin Hazine tahvillerini vurabileceği uyarısında bulundu. Ünlü milyarder, yatırımcıların paralarının bir kısmını yabancı piyasalara taşımaları gerektiğini savundu.

Financial Times'a konuşan Ray Dalio endişelerini sıraladı. Dalio'ya göre bu endişeler ABD'nin borç yükü, “iç savaş” riski ve ülkenin başka bir uluslararası çatışmaya dahil olma potansiyeli olduğunu söyledi.

KORKUTAN İÇ SAVAŞ UYARISI

Dalio'nun araştırmalarında tespit ettiği riskler arasında, ABD'de bir “iç savaş” olasılığının giderek artması da yer alıyor. Dalio bu olasılığı yüzde 35-40 arasında bir yerde görüyor.

“Şu anda uçurumun kenarındayız” diyen Dalio söyleşinde, “çok daha çalkantılı zamanlara geçip geçmeyeceğimizi henüz bilmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ancak Dalio'nun hayal ettiği iç savaş, insanların “silahları kapıp ateş etmeye başladığı” bir iç savaş değil. Bunun yerine Dalio, iç savaşı Amerikan siyasetinde son yıllarda yaşanan siyasi kutuplaşmanın hızlanması olarak görüyor.

Dalio'ya göre bu iç savaş, “insanların istedikleri şeylerle daha uyumlu olan farklı eyaletlere taşındıkları ve karşıt siyasi görüşteki federal yetkililerin kararlarına uymadıkları” bir iç savaş olacak.

Ayrıca bu yılki ABD başkanlık seçimlerinin hayatında gördüğü en önemli seçim olduğunu belirten Dalio, seçimlerin iklim değişikliği ve yapay zekanın daha yaygın kullanımının etkisini belirleyeceğine de inanıyor.

RAY DALIO KİMDİR?

74 yaşındaki Dalio, dünyanın en büyük risk fonu olan ve 112,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Connecticut merkezli Bridgewater'ın başkanlığından 2021 yılında ayrıldı.

Dalio zaman zaman Bridgewater'daki bir ekip tarafından desteklenen araştırmaları yatırımcılarla paylaşmaya devam ediyor.
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