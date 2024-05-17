Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte dolar, faiz ve enflasyon beklentisi /17 Mayıs 2024 12:36

İşte dolar, faiz ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mayıs ayı anket sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bir önceki ankette 40,01 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi mayıs anketinde 38,78 oldu.

Nisan anketinde 42,47 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mayıs anketinde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi mayıs anketinde de yüzde 50,00 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi nisan anketinde yüzde 44,16 iken nisan anketinde yüzde 43,64 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.
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