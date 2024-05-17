İşte dolar, faiz ve enflasyon beklentisi

Nisan anketinde 42,47 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mayıs anketinde 41,80 TL olarak gerçekleşti.





TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi mayıs anketinde de yüzde 50,00 oldu.





12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.





Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, bir önceki ankette 40,01 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi mayıs anketinde 38,78 oldu.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi nisan anketinde yüzde 44,16 iken nisan anketinde yüzde 43,64 oldu.Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.