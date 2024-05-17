Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı'ndan Ayhan Bora Kaplan açıklaması /17 Mayıs 2024 12:22

Adalet Bakanı'ndan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; Ayhan Bora Kaplan soruşturması, 28 Şubat davasında emekli generallere af ve Kobani davasındaki kararları değerlendirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce'de konuştu. Tunç, kamuoyunun yakından takip ettiği davalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, Emniyet'te depreme yol açan Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında "Savcılık soruşturmaya devam ediyor" dedi.

Tunç, 28 Şubat hükümlüsü emekli generaller için alınan af kararına dair "Af yetkisi kullanıldı, bugün tahliyeler yapılır" ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, Kobani davasında açıklanan kararlar hakkında ise "Demokrasilerde şiddet çağrısına yer yok. İstinaf ve temyiz sürelerini bekleyeceğiz" diye konuştu.
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