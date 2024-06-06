İYİ Parti'den dikkat çeken açıklama: 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmedi, edilse...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddialarına ilişkin İYİ Parti yetkilileri ''Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığını, yapılsa bile kabul etmeyeceğini'' söyledi.



BİR BUÇUK SAATLİK ZİRVE



Erdoğan, dün Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren basına kapalı görüşmenin ardından görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.



Görüşme sonrası Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiği iddiası gündeme gelmişti. İddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ''Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.



İYİ Parti yetkilileri, Akşener'e "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceğini'' ifade etti.



İYİ PARTİ KAMPA GİRİYOR



Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.