Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den dikkat çeken açıklama: 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmedi, edilse...' /06 Haziran 2024 13:01

İYİ Parti'den dikkat çeken açıklama: 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmedi, edilse...'

İYİ Parti yetkilileri, Saray'da dün gerçekleşen sürpriz Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddialarına ilişkin İYİ Parti yetkilileri ''Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığını, yapılsa bile kabul etmeyeceğini'' söyledi.

BİR BUÇUK SAATLİK ZİRVE

Erdoğan, dün Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etmişti. Yaklaşık bir buçuk saat süren basına kapalı görüşmenin ardından görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Görüşme sonrası Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiği iddiası gündeme gelmişti. İddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ''Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum" açıklamasını yapmıştı.

İYİ Parti yetkilileri, Akşener'e "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceğini'' ifade etti.

İYİ PARTİ KAMPA GİRİYOR

Öte yandan, parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İYİ Parti milletvekilleri temmuz ayının ortasında Afyonkarahisar'da iki günlük kampa girecek, kampta partinin önümüzdeki süreçte yol haritasının çizilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'den dikkat çeken açıklama: 'Cumhurbaşkanı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:58